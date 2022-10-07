В Орске ранен инкассатор и похищены деньги в результате разбойного нападения

В Орске трое преступников совершили разбойное нападение на инкассаторов, один из них ранен

В Орске трое преступников совершили разбойное нападение на инкассаторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разбой.

По данным следствия, утром 7 октября на улице Станиставского трое мужчин напали на инкассаторов, похищены деньги, сумма не раскрывается. Один из инкассаторов госпитализирован с ранением. Нападавшие скрылись с места преступления.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места нападения, идет поиск преступников.

15 июля сообщалось, что в Иркутске двоих 39-летних россиян отправили в СИЗО за незаконное хранение оружия, разбой и убийство 48-летнего инкассатора. По данным следствия, 6 июня 2011 года возле дома №126/2 на Байкальской улице они напали на перевозчика денег. Один из напавших выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем, после чего сообщники забрали у жертвы сумку, в которой лежало более 2 миллионов рублей, и скрылись с места преступления на машине Honda Orthia, которую позже сожгли в лесу. В тот же день раненый инкассатор скончался в больнице.