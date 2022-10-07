Раскрыты подробности разбойного нападения на инкассаторов в Орске
Грабители похитили 20 миллионов рублей в результате разбойного нападения на инкассаторов в Орске. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, преступление было совершено рядом с почтовым отделением на улице Станиславского. Подробности разбойного нападения раскрыл Telegram-канал «112».
Трое мужчин в масках атаковали машину «Почты России», в которой находились инкассаторы. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь. После чего преступники схватили сумки с деньгами и скрылись. Их бегство попало на видео.
На кадрах видны убегающие грабители с мешками.
Они потеряли у близлежащей школы пакет с деньгами и документами, который нашли прохожие.
В настоящее время оперативники изучают видеозаписи с камер уличного наблюдения для установления местонахождения грабителей.
Возбуждено уголовное дело.