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Раскрыты подробности разбойного нападения на инкассаторов в Орске

В Орске грабители похитили у инкассаторов 20 млн рублей, часть денег нашли прохожие
Начало событий в новости В Орске ранен инкассатор и похищены деньги в результате разбойного нападения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Грабители похитили 20 миллионов рублей в результате разбойного нападения на инкассаторов в Орске. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, преступление было совершено рядом с почтовым отделением на улице Станиславского. Подробности разбойного нападения раскрыл Telegram-канал «112».

Трое мужчин в масках атаковали машину «Почты России», в которой находились инкассаторы. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь. После чего преступники схватили сумки с деньгами и скрылись. Их бегство попало на видео.

На кадрах видны убегающие грабители с мешками.

Они потеряли у близлежащей школы пакет с деньгами и документами, который нашли прохожие.
В настоящее время оперативники изучают видеозаписи с камер уличного наблюдения для установления местонахождения грабителей.

Возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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