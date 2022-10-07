Раненный при разбойном нападении в Орске инкассатор скончался

В Орске умер инкассатор, получивший ранение при разбойном нападении

Начало событий в новости Раскрыты подробности разбойного нападения на инкассаторов в Орске

В больнице Орска скончался инкассатор, получивший огнестрельное ранение при разбойном нападении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, нападавшие завладели его служебным пистолетом. Полиция ввела план «Сирена», по тревоге подняты сотрудники правоохранительных органов для поиска преступников.

Ранее 7 октября сообщалось, что грабители похитили 20 миллионов рублей. Утром трое мужчин в масках атаковали машину «Почты России», в которой находились инкассаторы. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь. После чего преступники схватили сумки с деньгами и скрылись.

Они потеряли у близлежащей школы пакет с деньгами и документами, который нашли прохожие.

В настоящее время оперативники изучают видеозаписи с камер уличного наблюдения для установления местонахождения грабителей.

Возбуждено уголовное дело.

