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Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Уточняется, что в своем поздравлении северокорейский лидер отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России». «Сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли», — заявил Ким Чен Ын.

Глава Северной Кореи также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе договоренностей, которые были достигнуты в ходе первой встречи лидеров двух стран во Владивостоке в 2019 году.

Ранее свои поздравления президенту России передал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа. Также Кадыров высказался о том, что Путин возглавил Россию, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, и сумел быстро решить основные проблемы государства. Глава Чечни пожелал российскому главе здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении родине.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

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Марина Совина
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