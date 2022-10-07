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Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Глава Чечни Кадыров поздравил президента России с днем рождения

Фото: Alexei Druzhinin / Globallookpress.com/

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Путина с днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа. «В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — написал он. ⠀

Также Кадыров высказался о том, что Путин возглавил Россию, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, и сумел быстро решить основные проблемы государства. «Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!» — заявил глава Чечни. Кадыров пожелал российскому главе здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении родине.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о том, что получил звание генерал-полковника. Он пояснил, что о присвоении ему рассказал Владимир Путин. Это второе звание, полученное Кадыровым за время спецоперации на Украине, в конце марта он стал генерал-лейтенантом.

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Екатерина Подвигина
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