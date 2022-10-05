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Кадырову присвоили новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника. О присвоении нового звания он сообщил в Telegram-канале.

Он пояснил, что о присвоении ему рассказал президент России. Это второе звание, полученное Кадыровым за время спецоперации на Украине, в конце марта он стал генерал-лейтенантом.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал глава Чечни.

Он поблагодарил Путина и пообещал оправдать оказанное ему высокое доверие. 5 октября Кадыров празднует день рождения.

Ранее чеченский глава доложил, что Вооруженные силы России ведут успешное наступление в Донецкой народной республике и Херсонской области. Кадыров подчеркнул, что российские военные продолжают освобождать населенные и стратегически важные пункты «один за другим».

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Анна Щербакова
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