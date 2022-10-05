Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров сообщил об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области

Кадыров заявил, что ВС России ведут успешное наступление в ДНР и Херсонской области

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России проводят успешные наступательные действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед», — заявил политик.

По его словам, российские военные продолжают освобождать населенные и стратегически важные пункты «один за другим».

Ранее 5 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта на краснолиманском направлении стабилизируется, и линия обороны укрепляется. Он также отметил, что локальные успехи есть и на угледарском направлении.

В свою очередь замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона было остановлено. Он также подчеркнул, что все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области
Знаменитости отрезали волосы на камеру в знак поддержки протестов в Иране
Арабская страна захотела стать главным поставщиком газа в мире
Назван первый iPhone с разъемом USB-C
Упавший с потолка гвоздь пронзил сердце женщины в день ее рождения
На Украине в госизмене обвинили депутата запрещенной партии
Жителя Москвы обвинили в интимной переписке с ребенком своей подруги
Минобороны сообщило об удержании позиций на андреево-криворожском направлении
Путин заявил об уважении к украинцам
Замок Пугачевой предложили проверить
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.