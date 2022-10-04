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В Херсонской области остановили продвижение украинской армии

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о попадании ВСУ в огневой мешок у Дудчан

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Херсонской области было остановлено. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, наступление украинских войск было остановлено в районе села Дудчаны на севере Херсонской области. «Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет», — заявил Стремоусов.

Он также добавил, что ВСУ пытаются наступать с нескольких направлений, однако везде встречают отпор.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о неудачной попытке украинских военных прорваться к Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). До этого также сообщалось о прорыве подразделений ВСУ на территорию Луганской народной республики (ЛНР), после которого украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» и понесли потери.

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Алевтина Запольская
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