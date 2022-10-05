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В ДНР рассказали об успехах на угледарском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил о локальных успехах союзных сил на угледарском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стало известно положение союзных сил на угледарском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление — пока нет», — заявил он.

Кроме того, врио главы республики также добавил, что союзные войска улучшают позиции, «насколько это возможно».

Ранее Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на краснолиманском направлении. По его словам, это направление является самым сложным, тем не менее линия фронта стабилизируется.

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Алевтина Запольская
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