Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на краснолиманском направлении

Пушилин заявил об укреплении обороны в направлении Красного Лимана

Ситуация на линии фронта на краснолиманском направлении стабилизируется, линия обороны укрепляется. Об этом в среду, 5 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

«Краснолиманское направление самое сложное... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Пушилин пообещал вернуть контроль над Красным Лиманом. Он также рассказал, что в районе Кременной союзные силы выстраивают серьезную линию обороны, украинские войска пытаются «прощупать» ее.

1 октября из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Минобороны России сообщило, что противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.