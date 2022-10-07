В российском городе мобилизованных решили снабжать салом

В мясном центре Кургана каждому мобилизованному пообещали выдать по килограмму сала

В одном из мясных центров Кургана каждому мобилизованному пообещали выдать по килограмму копченого сала. Об этом сообщает издание «Подъем».

В организации пояснили, что для снабжения российских призывников уже закоптили 100 килограммов сала. Получить продукт можно, предоставив повестку.

«Если будет заканчиваться, то закоптим еще», — сказал представитель городского мясного центра, комментируя решение.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области родственникам мобилизованных будут выдавать по пять килограммов рыбы. До этого в Туве власти начали предоставлять семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.