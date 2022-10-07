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Популярная ведущая назвала «полной чушью» слова звезд об интимных фото

Телеведущая Летучая заявила, что у нее нет интимных фото из-за переживаний за репутацию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Елена Летучая высказалась о знаменитостях, которые публикуют в интернете откровенные фото. Посвященный этому пост она опубликовала в Telegram.

Говоря об утекших в открытый доступ интимных снимках известных людей, она призналась, что не верит в то, что подобные снимки оказываются в сети из-за взлома. Такие утверждения Летучая назвала полной чушью. По ее словам, откровенные снимки оказываются в интернете по двум причинам: либо звезды сами отправляют их прессе в надежде привлечь внимание, либо же им мстят их бывшие партнеры.

«У меня, например, просто нет подобных фото, как и у каждого публичного человека, который переживает за свою репутацию. Так-то!» — заявила телеведущая.

Ранее Летучая также рассказала, что ее муж не выступает против публикации в соцсетях смелых снимков в купальнике. «У нас в этом смысле нет никакой цензуры. Муж понимает, что я не выставлю ничего суперпровокационного, а если на мне купальник, который открывает мою хорошую, красивую фигуру, он только гордится», — поделилась она. Летучая добавила, что иногда ее супруг сам делает подобные фотографии.

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Маргарита Щигарева
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