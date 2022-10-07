Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток

Диетолог Соломатина: сахар из газированных напитков повреждает сосуды и ведет к деменции

Сахар из сладких газированных напитков может вести к деменции, поскольку повреждает сосуды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Провоцирующий слабоумие напиток она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Соломатиной, даже в одном стакане газированного напитка содержится слишком много сахара. «Он еще и быстро всасывается. А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра», — сказала врач.

Сахар, по словам Соломатиной, повреждает сосуды, в результате чего они сужаются, в них формируются атеросклеротические бляшки, и ток крови к головному мозгу замедляется. «Если нет кислорода, то все плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы», — предупредила диетолог.

Для профилактики рисков деменции Соломатина предложила употреблять напитки с антиоксидантами. «Чай и кофе содержат антиоксиданты. Очень хороши овощные натуральные соки», — сказала врач. Кроме того, продолжила она, добавление в рацион черники и голубики также повышает когнитивные способности и защищает человека от деменции.

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