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Диетолог рассказал о доступных каждому способах ускорить обмен веществ

Диетолог Алиев напомнил, что скорость метаболизма можно контролировать спортом и едой

Фото: unsplash

Скорость метаболизма в организме можно контролировать при помощи спорта и еды, рассказал врач-диетолог Руслан Алиев. В своем Telegram-канале он напомнил об этих и других доступных каждому способах ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес.

Специалист уверен, что с возрастом обмен веществ естественным образом замедляется у тех, кто начинает меньше двигаться и пренебрегает принципами правильного питания. Потому, по его словам, людям очень важно контролировать, что они едят. Алиев рекомендовал основой рациона сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии. Хорошо ускоряют метаболизм омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, богатые кальцием натуральный йогурт и нежирное молоко. Также, считает он, следует включить в рацион яблоки, зеленый чай, шпинат, грейпфрут, тофу, курицу.

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Еще один важный фактор, способствующий улучшению обмена веществ, — физическая нагрузка. Регулярные тренировки сжигают больше калорий, чем обычная повседневная активность, благодаря этому человек начинает худеть.

Помимо этого, скорость метаболизма помогает контролировать качественный сон, объяснил врач. По его мнению, спать надо ложиться не позднее 23:00. Общая продолжительность ночного отдыха должна составлять не менее шести-восьми часов, так как уже не раз было доказано, что страдающие от бессонницы люди имеют проблемы с весом.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, кому не стоит запивать еду водой. Пить жидкость во время приема пищи нельзя людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, объяснила она.

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Наталья Обрядина
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