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Диетолог посоветовала некоторым людям не пить воду во время еды

Диетолог Елена Тихомирова заявила, что запивать еду водой нельзя при проблемах с ЖКТ

Фото: Clint McKoy / Unsplash

Некоторым людям не стоит запивать еду водой, заявила врач-диетолог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала отказаться от такой привычки при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

По словам специалистки, если человек относительно здоров, то может пить воду тогда, когда ему удобно — и до, и во время, и после еды. Пищеварительная система прекрасно переварит пищу как при наличии в желудке жидкости, так и без нее.

Однако людям с диагностированными проблемами в работе желудочно-кишечного тракта пить воду во время еды нельзя, утверждает Тихомирова.

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«Если у человека такие заболевания ЖКТ в стадии обострения, как гастрит, панкреатит, холецистит, язва, и другие, врачи, как правило, назначают ему щадящую диету. И во время ее соблюдения воду лучше пить отдельно от приема пищи, чтобы не размывать пищеварительные соки и не нагружать пищеварительный тракт», — сообщила она.

Ранее эндокринолог Юлия Шишкова назвала самые полезные виды круп для людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. В частности, пациентам с диабетом она посоветовала выбирать крупы минимально механически обработанные: овсяную крупу или минимально обработанные хлопья, гречку-ядрицу, бурый рис.

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Наталья Обрядина
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