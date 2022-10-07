Предсказано появление дешевых OLED-дисплеев

TechSpot: доступные OLED-дисплеи появятся на рынке в 2023 году

Мировые производители готовы поставить на рынок недорогие OLED-панели для различных гаджетов. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа сослались на отчет китайских специалистов, согласно которому на рынке OLED-экранов ожидается поворот в сторону выпуска доступных комплектующих. По крайней мере один из поставщиклв панелей — корейская LG Display — готовит выход недорогих панелей WOLED среднего размера. В этой связи аналитики предсказали удешевление гаджетов, оснащенных дисплеями на базе органических светодиодов.

Источники отметили, что LG Display запланирована появление 27-дюймового дисплея WOLED, который можно будет применять в мониторах и небольших телевизорах. Производство данных панелей начнется в первом квартале 2023 года. В конце года LG может выпустить 32-дюймовый WOLED-дисплей. Так или иначе, специалистам неизвестны точные характеристики и стоимость дисплеев, однако считается, что они будут дешевле обычных OLED-панелей.

Уточняется, что дисплеи WOLED отличаются от классических OLED-панелей тем, что излучают белый свет через цветные фильтры, как и IPS-дисплеи. Аналитики объяснили, что рынок дисплеев находится в кризисе после пандемии коронавируса, и удешевление компонентов способно оживить данный сегмент.

В конце лета источники The Elec заявили, что Samsung испытывает трудности при производстве складных устройств. Считается, что компания может отказаться от использования ультратонкого стекла (UTG) при производстве ноутбуков и планшетов.