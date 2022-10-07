Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Предсказано появление дешевых OLED-дисплеев

TechSpot: доступные OLED-дисплеи появятся на рынке в 2023 году

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Мировые производители готовы поставить на рынок недорогие OLED-панели для различных гаджетов. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа сослались на отчет китайских специалистов, согласно которому на рынке OLED-экранов ожидается поворот в сторону выпуска доступных комплектующих. По крайней мере один из поставщиклв панелей — корейская LG Display — готовит выход недорогих панелей WOLED среднего размера. В этой связи аналитики предсказали удешевление гаджетов, оснащенных дисплеями на базе органических светодиодов.

Источники отметили, что LG Display запланирована появление 27-дюймового дисплея WOLED, который можно будет применять в мониторах и небольших телевизорах. Производство данных панелей начнется в первом квартале 2023 года. В конце года LG может выпустить 32-дюймовый WOLED-дисплей. Так или иначе, специалистам неизвестны точные характеристики и стоимость дисплеев, однако считается, что они будут дешевле обычных OLED-панелей.

Уточняется, что дисплеи WOLED отличаются от классических OLED-панелей тем, что излучают белый свет через цветные фильтры, как и IPS-дисплеи. Аналитики объяснили, что рынок дисплеев находится в кризисе после пандемии коронавируса, и удешевление компонентов способно оживить данный сегмент.

В конце лета источники The Elec заявили, что Samsung испытывает трудности при производстве складных устройств. Считается, что компания может отказаться от использования ультратонкого стекла (UTG) при производстве ноутбуков и планшетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В Москве стали активнее покупать жилье в новостройках
Бритни Спирс снялась полностью обнаженной и возмутила фанатов
Посольство России поговорит по телефону с задержанными на Аляске россиянами
Следствие собрало доказательства для обвинения сына Джо Байдена
Crew Dragon с россиянкой в экипаже пристыковался к МКС
Байден заявил о помиловании всех осужденных за хранение марихуаны
Две европейские страны заявили о бойкоте боксерских турниров с участием россиян
Предсказано появление дешевых OLED-дисплеев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.