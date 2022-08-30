Samsung столкнулась с проблемами при производстве складных планшетов

The Elec: Samsung откажется от ультратонкого стекла при производстве складных планшетов

Samsung испытывает трудности при производстве складных устройств, сообщает корейское издание The Elec.

По словам источников, корейская корпорация столкнулась с проблемами в процессе разработки. В настоящий момент компания использует ультратонкое стекло (UTG) для защиты складных смартфонов линеек Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, однако данный материал не подходит для создания девайсов с большим экраном.

Специалисты отметили, что в случае прототипов планшетов и ноутбуков со складным OLED-дисплеем стекло UTG становится уязвимым к внешним воздействиям. Складные телефоны в настоящий момент имеют диагональ 7-8 дюймов, планшеты и компьютеры могут получить дисплей на 10-20 дюймов. В этой связи инженерам Samsung придется искать новый материал.

Инсайдеры отметили, что в качестве такого материала корпорация может выбрать прозрачную полиимидную пленку (PI). Samsung использовала PI в своем первом складном устройстве Galaxy Fold, которое вышло в 2019 году, однако отказалось от него в пользу UTG. Сообщается, что специалисты Samsung намерены изучить технологии Apple, которая должна выпустить собственный складной аппарат в ближайшие годы.

В середине августа глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро назвал складные смартфоны устройствами будущего. По его словам, человечество постепенно откажется от телефонов с классическим форм-фактором.