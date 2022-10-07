Хирург назвала причины отказов в проведении пластической операции даже за деньги
Бытует мнение, что за деньги можно сделать любую пластическую операцию, однако это не так. Пластический хирург Виктория Блинова развеяла этот миф, отметив, что психически нестабильным людям отказывают в проведении пластической операции. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие причины, по которым некоторым людям не станут помогать изменить внешность.
«Довольно часто я отказываю пациентам. По статистике, на десять запросов приходится два-три отказа по разным причинам», — рассказала пластический хирург.
По ее словам, если у человека нет показаний к операции, то ему откажут. Так, пациентке может казаться, что у нее на лице заметны следы старения. Но если пластический хирург, оценив внешность, поймет, что к радикальным мерам прибегать еще рано, он перенаправит ее к косметологу.
Тоже самое касается и ринопластики. Иногда пациентки приходят с красивыми носами, но хотят его скорректировать. В этом случае они, скорее всего, услышат отказ. У меня есть свое видение прекрасного, и я стараюсь придерживаться его!
Часто случается, что ожидания пациента не соответствуют возможностям. По словам Блиновой, к ней иногда обращаются девушки с крупными носами и приносят с собой снимок Анджелины Джоли. Собеседница «Ленты.ру» заявила, что стопроцентно откажется от такой операции, потому что нужно смотреть правде глаза. «Я обещаю пациентам то, что действительно в состоянии реализовать. Наше видение конечного результата должно совпасть», — пояснила хирург.
В операции также откажут пациентам с тяжелыми и хроническими заболеваниями и тем, кто имеет проблемы с психикой, добавила пластический хирург. Она отметила, что психическую нестабильность можно определить по ряду признаков. Обычно такие люди приходят на пластику с уверенностью, что операция изменит их жизнь. Но когда этого не происходит, происходит эмоциональный откат.
«Я за разумный подход к пластике, без эмоций. Это действительно важно для адекватного восприятия результатов операции», — резюмировала пластический хирург.
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