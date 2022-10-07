Психолог назвала способ поговорить о желаниях в сексе с партнером для скромных

Психолог Сидоренко посоветовала написать партнеру письмо о своих сексуальных желаниях

Написать партнеру письмо с рассказом о своих сексуальных желаниях — это эффективный и оригинальный способ начать разговор об интимной жизни, рассказала психолог, соавтор проекта для женщин VNUTRI.PRO Елена Сидоренко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала этот способ подходящим даже для скромных и застенчивых людей.

Разговоры на тему того, что не устраивает в сексе, не всем парам даются легко, пояснила Сидоренко. И тем, кто стесняется откровенно поговорить о своих желаниях, она посоветовала писать романтические письма.

В случае, если вы с легкостью можете обсуждать с партнером тему секса, данное упражнение поможет еще больше разнообразить вашу интимную жизнь и сделать секс ярче и качественнее Елена Сидоренко психолог

Психолог добавила, что в романтическом послании любимому человеку можно задать несколько интимных вопросов: что больше всего возбуждает перед сексом, а что во время; что помогает раскрыться физически и освободиться от мыслей во время секса; какая прелюдия нравится больше всего; какая поза нравится больше всего?

Полет фантазии в этих вопросах должен быть безграничным, отметила собеседница «Ленты.ру». Завершить послание можно интригующей фразой.

«Обменяйтесь письмами и используйте ответы оттуда на практике», — подвела итог Сидоренко.

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