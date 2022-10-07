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Угроза запрета экспорта «взвинтила» цены на красную рыбу в России

«Ъ»: цены на красную рыбу выросли на 22-28% из-за угроз Росрыболовства ограничить экспорт

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о планах ограничить экспорт красной рыбы для стабилизации цен внутри страны. В результате получился обратный эффект: производители в России почти за месяц «взвинтили» отпускные цены на 22-28 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Из-за угрозы ограничений за 20 дней сентября оптовые цены на горбушу выросли на 28 процентов (до 320 тысяч рублей за тонну), на кету — на 22 процента, до 440 тысяч рублей за тонну. Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что на экспорт идет не более 10 процентов от общего объема вылова лососевых. Это, по его мнению, не тот объем, который мог бы влиять на внутренние цены.

В Минсельхозе считают, что экспорт существенно вырос и это создает риски увеличения цен. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов полагает, что запрет только приведет к остановкам поставок уже проданной рыбы. Он также указывает, что лососевая путина уже закончена.

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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко отметил, что некоторые иностранные компании начали приостанавливать экспортные сделки, опасаясь, что поставки могут быть сорваны. В результате продавцы поставят на паузу поставки рыбы, ожидая пикового спроса и высокой стоимости, считает он.

Между тем «Рыбный союз» сообщил о снижении цен на лосось более чем на 40 процентов с лета.

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