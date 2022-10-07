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Парикмахерша лишилась рук и ног после осложнения цистита во время отпуска

Mirror: британка потеряла все конечности из-за сепсиса и надеется на трансплантацию рук

Фото: Kim Smith / The Mirror

Парикмахерша из Великобритании Ким Смит потеряла все конечности из-за сепсиса — гнойного заболевания крови, развивающегося на фоне инфекции — и теперь надеется на трансплантацию верхних. Историю женщины, которая лишилась рук и ног после каникул и теперь встала в очередь на пересадку, рассказало издание Mirror.

В 2017 году 61-летняя Смит отдыхала с мужем в Испании и во время отпуска подхватила цистит. Состояние британки ухудшалось, она обратилась в местную больницу, где ей выписали антибиотики. Однако в аптеке их не было, и Смит сказали приходить на следующий день. Наутро она проснулась в сильной болью в спине и высокой температурой. Из-за осложнений ей было так плохо, что она уже начала мысленно прощаться с жизнью. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали сепсис и погрузили в искусственную кому.

Спустя шесть недель Смит отправили домой в Великобританию, где она провела в коме еще полтора месяца. Когда женщина проснулась, хирурги рассказали ей, что почерневшие из-за сепсиса ноги и руки придется ампутировать. Реабилитация заняла три месяца, теперь Смит пользуется протезами и снова может сидеть и двигаться.

Сейчас британка стоит в очереди на трансплантацию рук. Пока ей помогают одеваться, мыться и заботиться о себе муж и сиделки. После трансплантации Смит надеется начать также шить, готовить и активно участвовать в просветительских мероприятиях о сепсисе.

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Ранее сообщалось, что женщина-экспат из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заразилась сепсисом и едва не лишилась рук и ног. Это произошло после липосакции и подтяжки кожи.

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Александра Лисица
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