Женщина сделала липосакцию за границей и едва не лишилась рук и ног

Malay Mail: женщина сделала липосакцию по рекламе из соцсети и заразилась сепсисом

Женщина-экспат из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заразилась сепсисом и едва не лишилась рук и ног после липосакции и подтяжки кожи. Об этом сообщает Malay Mail.

30-летняя уроженка Египта Фатима Амин, работающая в Дубае, решила сделать косметическую операцию за границей после того, как увидела рекламу в соцсетях. «Я всегда мечтала сбросить вес, поэтому с нетерпением ждала поездки и процедуры», — рассказала женщина.

Операция не оправдала ее надежд. Несмотря на то, что Амин мучилась от боли, ее выписали всего через день, не назначив ни лекарств, ни дальнейших процедур. Через несколько дней ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла нормально стоять или ходить.

После возвращения в Дубай Амин вновь попала в больницу. Как выяснилось, после операции у нее начался сепсис. Из-за этого раны на руках и ногах женщины расширились и начали гноиться. «В какой-то момент я боялась, что мне ампутируют конечности», — вспоминает она.

Следующие три недели Амин проходила лечение. Сейчас ее здоровье восстанавливается, она снова начала ходить.

Амин призвала людей не пользоваться услугами косметологов, обещающих скидки в рекламе в соцсетях. «Это был худший опыт в моей жизни, но я рада, что жива», — сказала она.

Ранее косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова заявила, что привычка выдавливать прыщи на лице грозит рубцами и сепсисом. Она отметила, что в случае экстренной необходимости прыщи можно подсушить зубной пастой, но злоупотреблять этим методом не стоит.