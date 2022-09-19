Дерматолог предостерегла от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

Врач Анчикова: привычка выдавливать прыщи вокруг носа и губ грозит сепсисом

Привычка выдавливать прыщи на лице грозит рубцами и сепсисом, рассказала косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова. В беседе с News.ru она предостерегла от выдавливания прыщей в так называемом «треугольнике смерти» — вокруг носа и губ.

По словам Анчиковой, ее молодые пациенты, которые сами выдавливают прыщи, после этого часто жалуются на воспаление и сколотые рубцы. Она добавила, что иногда последствия могут быть даже более серьезными. «Есть на лице так называемый треугольник смерти, прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис», — объяснила врач.

Она также отметила, что в случае экстренной необходимости прыщи можно подсушить зубной пастой, но злоупотреблять этим методом не стоит. А другое народное средство, алкоголь, Анчикова не рекомендовала использовать в качестве антисептика. «Спиртсодержащие напитки — прекрасные антисептики, да. Но на постоянной основе они обезвоживают кожу, а это сигнал сальной железе для усиления работы. Что в итоге? Еще больше становится закупоренного сального секрета и больше прыщей», — резюмировала Анчикова, посоветовав доверить уход за кожей профессионалам.

Ранее Анчикова перечислила россиянам наиболее серьезные из сопровождающихся появлением прыщей болезней. По ее словам, прыщи могут говорить о гипотиреозе и синдроме поликистоза яичников.