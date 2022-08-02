Россиян предупредили о сопровождающихся прыщами на лице опасных болезнях

Дерматолог Анчикова: прыщи на лице могут быть симптомом синдрома поликистоза яичников

Прыщи на лице могут свидетельствовать не только о неправильном уходе, но и быть симптомом ряда опасных болезней, предупредила дерматолог Екатерина Анчикова. В беседе с News.ru она перечислила россиянам наиболее серьезные из недугов, включая гипотиреоз и синдром поликистоза яичников.

Если человек грамотно очищает, увлажняет и защищает кожу лица от ультрафиолета, но все равно сталкивается с высыпаниями, ему обязательно надо пройти диспансеризацию и удостовериться в отсутствии проблем со здоровьем, убеждена специалистка. По ее мнению, прыщи зачастую сигнализируют о развитии патологических процессов в организме из-за неправильного питания, интоксикации или проблем с печенью. Также на состоянии эпидермиса всегда сказывается сильный дефицит витаминов и микроэлементов.

Среди заболеваний, сопровождающихся высыпаниями на коже, Анчикова назвала такие опасные болезни, как синдром поликистоза яичников, новообразования в органах эндокринной системы, гипотиреоз, аллергия, проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Обострение акне характерно при изменении уровня гормонов в переходном возрасте, при беременности или наступлении менопаузы.

Также к появлению высыпаний может привести высокий уровень мужских гормонов в крови, из-за чего кожное сало начинает вырабатываться усиленнее, заявила дерматолог. «Причем повышение в крови андрогенов может быть следствием многих заболеваний, среди которых болезни ЖКТ, нарушения работы почек, печени и эндокринные заболевания», — подытожила она.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала неочевидные причины кожного зуда. Специалистка заявила, что данный симптом может свидетельствовать о дефиците витаминов А и Е, гипотиреозе и даже депрессии.

