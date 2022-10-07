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СКР начал проверку из-за объявлений о продаже школьников в Telegram-канале

СКР начал проверку из-за публикаций в Telegram-канале объявлений о продаже детей в Москве

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после публикации в Telegram-канале объявлений о продаже детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову.

По данным ведомства, на MK.RU появилась новость про жительницу столицы, которая увидела в соцсети объявление о продаже своего 11-летнего сына и еще нескольких учеников его школы. Тогда следователи решили проверить информацию и установить детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве переводчика «Росюрконсалтинга» Кирилла Анисимова осудили на шесть лет колонии строгого режима за торговлю детьми от суррогатных матерей.

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Екатерина Власова
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