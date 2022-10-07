Врач перечислила способы справиться со стрессом

Психолог Ткаченко посоветовала сделать дом местом комфорта в случае стресса на работе

Клинический психолог, кандидат психологических наук Галина Ткаченко перечислила способы, которые помогут побороть стресс, возникающий из-за работы. О том, как справиться с состоянием волнения, она рассказала в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Психолог порекомендовала людям, которые испытывают стресс на работе, сделать дом любимым местом, где комфортно находиться. Также важно не приносить никаких вещей с работы домой, чтобы это не напоминало о переживаниях, отметила Ткаченко.

Если же по каким-то причинам дом не может являться зоной комфорта, то в таком случае можно отправиться на прогулку в парк, сходить в музей, на каток или в бассейн, рассказала она. Еще одним способом справиться со стрессом врач назвала общение с друзьями. По ее словам, во время встреч с близкими можно обсудить свои проблемы и получить поддержку.

Если же реального места, где человек испытывает комфортное состояние, нет, то его можно представить и периодически мысленно переноситься в него, заявила психолог. Другой эффективный способ снять стресс — использовать массажный коврик с камнями, добавила Ткаченко. Она объяснила, что, когда человек ходит по такому коврику, то он концентрируется на своих ощущениях, и тревожные мысли покидают его.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» назвал продукт, который эффективен в борьбе со стрессом. По его словам, справиться с волнением поможет употребление базилика. Он уточнил, что этом продукте содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, которые улучшают работу головного мозга и помогают победить тревогу.