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Во Франции назвали сроки окончания топливного кризиса

Во Франции озвучили разные сроки завершения топливного кризиса

Фото: Michel Spingler / AP

Дефицит топлива на заправках во Франции, который начался из-за массовых забастовок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), должен завершиться через два-три дня, озвучила сроки министр преобразования энергетике Франции Аньес Паннье-Рюнаше в эфире телеканала BFMTV.

По словам министра, сейчас топливный кризис затронул как минимум 15 процентов заправок, на которых не хватает одного или нескольких видов топлива. В качестве способа борьбы с дефицитом власти закупили топливо в Бельгии.

Главной причиной происходящего Паннье-Рюнаше назвала забастовку рабочих на крупных НПЗ страны, а также конфликт на Украине. Министр призвала переработчиков нефти и сотрудников как можно быстрее прийти к соглашению.

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Альтернативную точку зрения на сроки окончания кризиса высказал глава Французской федерации топлива и отопления (FF3C) Фредерик План. Он заявил, что ситуация полностью стабилизируется не раньше чем через десять дней.

На данный момент забастовки привели к остановке пяти из семи крупнейших НПЗ во Франции. Сотрудники завода Exxon Mobil в Нормандии бастуют с 20 сентября, а ключевые НПЗ TotalEnergies прекратили работу 27 сентября. Рабочие требуют направить часть сверхдоходов от дорогих нефти и нефтепродуктов на индексацию заработных плат выше уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что забастовки привели к нехватке топлива в некоторых регионах Франции, в частности в Гавре, районах на юге страны и пригородах Лиона. Власти были вынуждены использовать топливо из стратегических запасов страны для обеспечения нужд заправок, писал Reuters.

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Мария Грушко
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