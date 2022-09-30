Забастовки привели к дефициту бензина на заправках Франции

Bloomberg: на некоторых французских АЗС наблюдается топливный дефицит из-за забастовок

На некоторых заправочных станциях в регионах Франции наблюдается дефицит бензина и дизеля из-за забастовок рабочих на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны, пишет Bloomberg.

Топлива не хватает на АЗС в Гавре, районах на юге страны и пригородах Леона, на некоторых заправках Total.

Забастовки рабочих, организованных профсоюзами из-за роста стоимости жизни, охватили четыре из шести крупных НПЗ страны, что привело к их почти полной остановке. НПЗ принадлежат Total и американской Exxon Mobil. При этом один из трех крупных заводов Total на западном побережье страны все еще продолжает работу, так же как и НПЗ в Лавере, принадлежащий компании PetroIneos.

Закрытие нескольких НПЗ усиливает давление на топливный сектор страны, который и без того страдает от ограничения поставок нефтепродуктов из России, подчеркивает агентство. На этом фоне французские власти вынуждены были распечатать стратегические резервы топлива.

28 сентября стало известно об остановке крупнейшего НПЗ в стране компании Total. До этого из-за протестов во Франции также закрылся еще один крупный НПЗ — американской Exxon Mobil.