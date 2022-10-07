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Россиянам раскрыли причину резкого падения цен на авиабилеты

РСТ: стоимость авиабилетов на внутренние направления снизилась на 10-15 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В России подешевели авиабилеты на внутренние направления и за рубеж. Причину резкого падения цен на перелеты в интервью с «360» раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперт отметил, что из-за ажиотажного спроса россиян на билеты в связи с объявленной в России частичной мобилизацией стоимость полетов в некоторые заграничные направления, такие как Турция или ОАЭ, возросла в разы. «А сейчас начиная буквально с середины недели, даже с начала, они начали приходить в норму», — добавил он.

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По словам вице-президента РСТ, все, кто хотел уехать из страны, уже это сделали. Аналогичная ситуация наблюдается с билетами на внутренние рейсы. Их стоимость снизилась примерно на 10–15 процентов. «Они пока не вернулись на прежний уровень, но стремятся к нему, процесс уже пошел», — заявил Барзыкин.

При этом специалист выразил надежду, что уже к ноябрю цены опустятся еще ниже. Он подчеркнул, что обстановку на рынке определяет потребительская активность. «Может [ниже, чем были до этого] они и станут, — указал представитель РСТ. — Этого никто не знает. Если спрос будет восстанавливаться, то и цены будут стабильны».

Более того, на дальнейшее падение цен может повлиять в том числе и использование дополнительных самолетов, считает эксперт. Чем больше будет авиаперевозок, тем дешевле станут авиабилеты.

Ранее в октябре российским туристам раскрыли порядок поездок в период объявленной в РФ частичной мобилизации. Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила россиянам о праве вернуть деньги за приобретенную путевку после получения повестки.

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Фариза Бацазова
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