Россиянам ответили на насущные вопросы о поездках в период частичной мобилизации

Ростуризм напомнил россиянам о праве вернуть деньги за путевку после получения повестки

Российским туристам раскрыли порядок поездок в период объявленной в РФ частичной мобилизации. На насущные вопросы, подготовленные совместно с порталом Объясняем.рф, ответила глава Ростуризма Зарина Догузова, она поделилась ими у себя в Telegram-канале.

Руководитель ведомства напомнила россиянам о праве вернуть деньги за приобретенную путевку после получения повестки. В этом случае им необходимо обратиться к своим турагенту или туроператору. Путешественник может сделать это лично или через своего представителя. Им может выступать родственник или человек, с которым была запланирована поездка.

При обращении гражданам необходимо предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором можно либо переоформить поездку на другого человека, либо аннулировать поездку мобилизованного гражданина, либо полностью отменить тур.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в условиях частичной мобилизации ограничений на поездки россиян не предусматривается. Это в том числе касается мужчин призывного возраста.

Если гражданину РФ отказали в пересечении границы, то ему необходимо на месте получить документ, в котором будут значиться причины запрета на выезд за рубеж. Такая справка нужна для того, чтобы у туристической компании были юридические основания для отмены тура.

Более того, в подобной ситуации путешественнику следует как можно скорее связаться с турфирмой для минимизации понесенных по путевке расходов.

Ранее в октябре сообщалось, что призванные на службу после объявления в РФ частичной мобилизации граждане смогут вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты, приобретенные до получения повестки. Ситуацию с возвратом средств разъяснила заместитель министра труда Ольга Баталина.