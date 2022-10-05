Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам ответили на насущные вопросы о поездках в период частичной мобилизации

Ростуризм напомнил россиянам о праве вернуть деньги за путевку после получения повестки

Фото: Lehtikuva / Reuters

Российским туристам раскрыли порядок поездок в период объявленной в РФ частичной мобилизации. На насущные вопросы, подготовленные совместно с порталом Объясняем.рф, ответила глава Ростуризма Зарина Догузова, она поделилась ими у себя в Telegram-канале.

Руководитель ведомства напомнила россиянам о праве вернуть деньги за приобретенную путевку после получения повестки. В этом случае им необходимо обратиться к своим турагенту или туроператору. Путешественник может сделать это лично или через своего представителя. Им может выступать родственник или человек, с которым была запланирована поездка.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

При обращении гражданам необходимо предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором можно либо переоформить поездку на другого человека, либо аннулировать поездку мобилизованного гражданина, либо полностью отменить тур.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в условиях частичной мобилизации ограничений на поездки россиян не предусматривается. Это в том числе касается мужчин призывного возраста.

Если гражданину РФ отказали в пересечении границы, то ему необходимо на месте получить документ, в котором будут значиться причины запрета на выезд за рубеж. Такая справка нужна для того, чтобы у туристической компании были юридические основания для отмены тура.

Более того, в подобной ситуации путешественнику следует как можно скорее связаться с турфирмой для минимизации понесенных по путевке расходов.

Ранее в октябре сообщалось, что призванные на службу после объявления в РФ частичной мобилизации граждане смогут вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты, приобретенные до получения повестки. Ситуацию с возвратом средств разъяснила заместитель министра труда Ольга Баталина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
VK приготовила сюрприз для пользователей
Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе
Болгария вывела из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива
Работающим в еще одной отрасли россиянам попросили дать отсрочку от мобилизации
Перечислены вышедшие из моды модели колготок
Россиянам ответили на насущные вопросы о поездках в период частичной мобилизации
В Госдуме проверят правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации
Мужчина без снаряжения пережил ночь в горах при температуре тела 25 градусов
Cyberpunk 2077 получит продолжение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.