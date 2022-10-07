Захарова уличила Киев в планах превратить Запорожскую АЭС в грязную бомбу

Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС с грязную ядерную бомбу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Киев в планах превратить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в грязную ядерную бомбу. Так она прокомментировала призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России, передает ТАСС.

По ее словам, это намерение подтверждают обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом того, что это объект гражданской инфраструктуры, вырабатывает ядерную энергию и необходим для функционирования гражданских объектов», — заявила Захарова.

Представитель МИД уверена, что Киев делает все возможное для создания угрозы ядерному объекту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие.

В ответ на это в МИД России обвинили украинское руководство в неадекватности и непонимании элементарного о том, что такое ядерное оружие и ядерная энергетика.