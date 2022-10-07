В МИД обвинили украинское руководство в неадекватности

Мария Захарова обвинила Киев в неадекватном восприятии реальности

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила украинское руководство в неадекватности. Об этом она высказалась в эфире Первого канала.

По ее словам, после слов президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не осталось сомнений в том, что в Киеве не воспринимают реальность адекватно.

«Теперь я не знаю, у кого могут остаться сомнения в том, о чем действительно думают... Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика», — заявила дипломат.

Ранее во время выступления в Институте Лоуи в Австралии Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, не дожидаясь применения Москвой ядерного оружия.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Украины идиотом и посоветовал психиатрам провести главе республики превентивную трепанацию черепа.