Мария Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым» за его слова о превентивных ударах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «гороховым шутом». В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала его заявления о том, что он «под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны».

«Шут гороховый», — сыронизировала Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. По его словам, альянс должен нанести «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"»

После политик добавил, что речь шла о новых санкциях Запада, которые должны предотвратить ядерную войну. Он также сказал, что Москва начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».