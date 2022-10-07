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Зеленский объяснил свои слова о превентивных ударах по России

Президент Украины Зеленский заявил, что не призывал к ядерному удару по России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Genya Savilov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России, когда говорил о превентивных ударах. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, речь шла о новых санкциях Запада, которые должны предотвратить ядерную войну.

«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули (Запорожскую — прим. "Ленты.ру") атомную электростанцию», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что его слова о нанесении превентивных ударов по России неправильно поняли, а Москва, по мнению президента Украины, начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Ранее Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. Альянс, по его словам, должен нанести «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"».

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