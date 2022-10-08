Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР

В МО РФ сообщили, что ВКС разбили 17-ю танковую и 92-ю механизированную бригады ВСУ в ДНР

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. В итоге войска уничтожили более 100 украинских военных. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские войска смогли нанести удары по местам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ. Украинские военные находились в районе Северска, Нового и Ямполовки в ДНР. Уничтожено более 100 бойцов армии Украины и еще 12 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники были поражены в районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, были сбиты еще 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и баллистическая ракета «Точка-У» в Херсонской области.

Помимо этого, российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области. Как отметил Конашенков, самолет Украины сбили вблизи Чапаевки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации
ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР
Пентагон пообещал Украине новое оружие
На Сахалине медведь загрыз женщину-повара
Арестован убивший арендодателя в Москве мужчина
Российские ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников
В Минобороны сообщили о ликвидации 30 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области
Пассажирам авиакомпании запретили пользоваться популярным девайсом от Apple
Названы сроки возобновления работы на Керченской паромной переправе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.