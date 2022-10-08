ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР

В МО РФ сообщили, что ВКС разбили 17-ю танковую и 92-ю механизированную бригады ВСУ в ДНР

ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. В итоге войска уничтожили более 100 украинских военных. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские войска смогли нанести удары по местам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ. Украинские военные находились в районе Северска, Нового и Ямполовки в ДНР. Уничтожено более 100 бойцов армии Украины и еще 12 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники были поражены в районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, были сбиты еще 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и баллистическая ракета «Точка-У» в Херсонской области.

Помимо этого, российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области. Как отметил Конашенков, самолет Украины сбили вблизи Чапаевки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.