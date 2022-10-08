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Байден убежал от журналистки после вопроса о Путине

Байден побежал к вертолету после вопроса журналистки о Путине

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналистки об отношении к его российскому коллеге Владимире Путину. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как журналисты провожают президента, который должен был улететь на вертолете. Затем одна из собравшихся сотрудников СМИ спрашивает лидера США, готов ли он поговорить о Путине. В этот момент Байден молча переходит на бег и поднимается на борт.

Ранее Джо Байден не исключил возможной встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки» G20. «Это еще предстоит выяснить», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

30 сентября американский лидер заявил о неспособности президента России запугать своими словами Вашингтон и его союзников. Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов на сумму, равную практически 13 миллиардам долларов.

Марина Совина
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