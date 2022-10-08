Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти

Правозащитник из США Барака заявил, что после РФ Запад возьмется за остальные страны мира

Фото: Pixabay

Американский правозащитник Аджаму Барака раскрыл план Запада по рынкам нефти, комментируя в Twitter его негативную реакцию на решение ОПЕК+ сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

По словам эксперта, психология западных политиков не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам Группы семи (G7) манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию, поскольку в дальнейшем это распространится на все страны мира.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — пояснил Барака.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
В Крыму при взрыве ракеты пострадал ребенок
Тигр убил девять человек и поплатился жизнью
Бастрыкин поручил возбудить дело в ответ на дело СБУ против Суровикина
Захарова назвала лицемерными призывы США к мирным переговорам
Франция выделит 100 миллиардов евро для борьбы с энергокризисом
Оливейра пообещал нокаутировать Махачева в первом раунде титульного боя UFC
Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство
Стало известно об обстановке возле Крымского моста
Российский судья в отставке получил срок за сбитую на переходе девочку
Мигранта-массажиста арестовали за убийство вызвавшей его на дом россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.