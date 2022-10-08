Хуснуллин приедет на место ЧП на Крымском мосту

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что вылетает на место ЧП на Крымском мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста», — написал вице-премьер.

Он пообещал принять решения, которые помогут восстановить работу моста в ближайшее время.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.