Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Хуснуллин приедет на место ЧП на Крымском мосту

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что вылетает на место ЧП на Крымском мосту

Фото: Reuters

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста», — написал вице-премьер.

Он пообещал принять решения, которые помогут восстановить работу моста в ближайшее время.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
МИД Китая прокомментировал предложение Маска по Тайваню
Хуснуллин приедет на место ЧП на Крымском мосту
Налажен сухопутный коридор из Крыма в регионы России через новые территории
Шлеменко высказался о победе Исмаилова над Иличем
Регионы России выразили готовность принять семьи из Херсонской области
В МИД заявили о террористах в Киеве из-за реакции на взрыв Крымского моста
В Крыму опровергли информацию об ограничении продажи товаров
Губернатор сообщил о штатной работе АЗС со стороны Тамани вблизи Крымского моста
Отели Крыма бесплатно продлят пребывание туристов из-за закрытия моста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.