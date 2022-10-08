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КНДР совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Токио и Сеул сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря

Фото: Lee Jin-man / AP

КНДР предположительно совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

В Сеуле ракету определили как «неопознанную». «КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря», — было сказано в сообщении агентства.

На запуск ракеты также обратили внимание в Токио. Как уточнила береговая охрана Японии, запуск был произведен в ночь с субботы на воскресенье по местному времени. Представители службы призвали находящиеся в регионе суда незамедлительно связаться с властями в случае обнаружения обломков ракеты.

Как отметила береговая охрана страны, ракета уже упала. О ее точном месте падения не сообщается.

Ранее 6 октября сообщалось о том, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. США в связи с этим заподозрили Северную Корею в подготовке к ядерному испытанию.

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Дениза Мацаева
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