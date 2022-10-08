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Опубликовано видео обстановки на Крымском мосту

Mash опубликовал видео обстановки на Крымском мосту, где загорелась цистерна с топливом

Telegram-канал Mash опубликовал видео очевидцев обстановки на Крымском мосту, где утром в субботу, 8 октября, произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

На кадрах видно, что пламя охватило несколько вагонов товарного поезда. Также повреждено дорожное полотно.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) сообщили, что возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда на Крымском мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.

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