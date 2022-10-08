В КЖД рассказали о деталях пожара на Крымском мосту

КЖД заявила, что цистерна с топливом в хвосте поезда загорелась на Крымском мосту

Возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту в субботу, 8 октября. О деталях рассказали ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

«В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — заявили в организации.

В КЖД добавили, что локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.