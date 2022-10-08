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Лавров обвинил США в нарушении международного права

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США растоптали международное право

Фото: Reuters

США растоптали международное право и заставляют другие страны жить по правилам, которые сами же и выдумывают, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписанные табу в дипломатической практике. Вопреки геополитическим реалиям, США пытаются "подмять" под себя остальных членов мирового сообщества, заставить всех жить по "правилам", которые сами же и выдумывают», — сказал министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, русофобски настроенные элиты США мыслят иррационально и подталкивают Белый дом к открытой конфронтации с Россией. По мнению Лаврова, чтобы разорвать этот порочный круг, США следует отказаться от претензий на мировое господство.

Ранее Лавров заявил, что США действовали как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, подчинив себе страны Запада для того, чтобы сделать из Украины инструмент войны против России.

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Денис Савосин
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