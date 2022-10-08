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В МИД России высказались о непризнавших референдумы странах

Лавров заявил, что Москва готова не торопить партнеров по вопросу признания референдумов

Фото: Russian State Duma / Reuters

Москва готова не торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, разъясняя позицию российской стороны в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что с момента проведения референдумов прошло совсем немного времени. По мнению Лаврова, западные партнеры еще должны осознать новые геополитические реалии.

«Никого торопить мы не будем», — заверил глава МИД России.

В то же время Лавров указал, что для Москвы приоритетна реализация «результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение».

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Анна Щербакова
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