В МИД России высказались о непризнавших референдумы странах

Лавров заявил, что Москва готова не торопить партнеров по вопросу признания референдумов

Москва готова не торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, разъясняя позицию российской стороны в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что с момента проведения референдумов прошло совсем немного времени. По мнению Лаврова, западные партнеры еще должны осознать новые геополитические реалии.

«Никого торопить мы не будем», — заверил глава МИД России.

В то же время Лавров указал, что для Москвы приоритетна реализация «результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение».