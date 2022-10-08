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В России пожар на Крымском мосту назвали диверсией

Депутат Колесник убежден, что на Крымском мосту произошла диверсия
СюжетПожары в России

Фото: Алена Попова / ТАСС

На Крымском мосту однозначно произошла диверсия, заявил член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал предположительную цель тех, кто стоит за ЧП.

Цель

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Позднее появилась информация, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Мое мнение как профессионала — это однозначная диверсия

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Все четко сделано над надводной частью, чтобы труднее было подойти к разрушениям. Думаю, что надеялись на большие разрушения. Работали профессионалы по диверсионному акту. Все сделано в соответствии, скажем, с классикой диверсионного дела. Не буду раскрывать всех деталей. На Украине есть специалисты именно по этому вопросу», — заявил Колесник.

Оценка разрушений

Депутат отметил, что на первый взгляд повреждения не столь серьезные, однако из-за взрывной волны не весь ущерб может быть заметен по фото и видео.

Необходимо оценить характер разрушений

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Взрывная волна могла понести какие-то незаметные повреждения, которые могут сказаться на дальнейшей работе. Поэтому необходимо детально все изучить. То, что сейчас есть окружной путь — это правильно. Надо сначала оценить характер повреждений взорванного. Ни в коем случае нельзя сейчас по этому мосту ездить», — сообщил он.

Колесник предположил, что оценка повреждений может занять несколько недель. «Думаю, что примерно две недели уйдет на оценку характера повреждений, а восстановят его потом довольно быстро. Тем более у нас есть специалисты. Если мы вообще смогли его построить, то восстановить точно сможем», — заключил депутат.

Восстановить Крымский мост можно за небольшой срок. Но безопасность моста должна оценить сформированная комиссия

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Движение по мосту остановлено. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Алена Шевченко
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