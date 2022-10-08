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В США заявили о глобальных последствиях санкций против горной отрасли России

Обозреватель Bloomberg заявил, что санкции против горной отрасли России потрясут мир

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Санкции, которые Лондонская биржа металлов (LME) планирует наложить на горнорудную отрасль России, потрясут мир. О глобальных последствиях ограничений предупредил обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Он напомнил, что на территории России находится четыре процента мировых запасов меди, пять процентов алюминия и около девяти процентов никеля. После публикации о возможных санкциях со стороны LME стоимость алюминия выросла на 8,5 процента.

Фарчи подчеркивает, что в случае запрета поставок ключевые поставщики будут отрезаны от рынка. По его словам, у ряда компаний есть крупные многолетние контракты с представителям горнорудной отрасли России. Например, швейцарская Glencore Plc. сотрудничает с «Русалом».

6 октября стало известно, что LME ввела временные ограничения на новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и Челябинским цинковым заводом. Эти меры связывают с санкциями против бывшего президента УГМК Искандера Махмудова, введенными Великобританией в сентябре.

Ранее Bloomberg также сообщал, что LME обсудит возможные блокировки поставок российских металлов на склады биржи.

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Константин Лысяков
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