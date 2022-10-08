Российские спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона

Российские спецслужбы предотвратили теракт в банке в центре Херсона

Российские спецслужбы предотвратили теракт, который киевские власти готовили в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в центре Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — отметил представитель экстренных служб.

По его словам, теракт мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Ранее в субботу, 8 октября, стало известно, что в городе Скадовске Херсонской области был предотвращен теракт. Сотрудники российских спецслужб обнаружили возле одного из административных зданий на Александровской улице самодельное взрывное устройство. Бомба была начинена поражающими элементами мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

