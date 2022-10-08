Российские спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске Херсонской области

В городе Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Как стало известно, в субботу, 8 октября, сотрудники российских спецслужб обнаружили возле одного из административных зданий на Александровской улице самодельное взрывное устройство. Бомба была начинена поражающими элементами мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Представитель экстренных служб добавил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента и проводится розыск причастных лиц.

Ранее спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали группу украинских диверсантов, которая готовила серию терактов. Сообщается, что бойцы Вооруженных сил Украины планировали минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования в прифронтовых районах региона.

