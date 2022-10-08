Установлена личность водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

СК РФ: водителем взорвавшейся на Крымском мосту фуры мог быть житель Краснодарского края

Фура, предположительно взорвавшаяся на Крымском мосту, принадлежала жителю Краснодара Борису Юсубову. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняет издание, Юсубов продал свой автомобиль другому человеку, однако нынешний собственник фуры не переоформил ее на свое имя. СК начал следственные действия по месту его жительства. Также изучаются маршрут передвижения автомашины и документация.

Сотрудники ГИБДД, проверявшие грузовую машину, рассказали, что водитель был спокоен и не вызывал подозрений. По требованию дорожной полиции мужчина показал все необходимые документы. Отмечается, что фура была полностью загружена, однако ее не проверяли через «рентген» — так называемые инспекционно-досмотровые комплексы, позволяющие рассмотреть груз внутри.

Предполагается, что в прицепе находилась паллетная пленка на поддонах.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.

