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Аксенов назвал дату начала восстановительных работ на Крымском мосту

Аксенов заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту начнутся 8 октября

Фото: Reuters

Восстановительные работы на Крымском мосту после ЧП начнутся после окончания работы следственных органов — в субботу, 8 октября. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов», — написал глава республики.

Он заверил жителей Крыма, что республика обеспечена всем необходимым — запасов топлива хватит более чем на месяц, продовольствия достаточно более чем на два месяца.

Аксенов попросил жителей набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Он подчеркнул, что после ЧП на мосту ситуация находится под контролем.

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Анастасия Шейкина
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