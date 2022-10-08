Советник Крючков заявил о налаживании сухопутного коридора из Крыма в регионы России

Налажен сухопутный коридор из Крыма в регионы России через новые территории. Такое заявление сделал на фоне перекрытия Крымского моста советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает РИА Новости.

Он также отметил, что Крым обеспечен запасом продовольствия и энергоносителей. Помимо этого, сейчас заполнены стратегические нефтехранилища. «Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — добавил советник главы Крыма. Уточняется, что этот коридор пролегает через территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в субботу, 8 октября, во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, арки не повреждены, пострадали только полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Уже идет подготовка к восстановительным работам. Помимо этого, власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».